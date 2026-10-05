मुंबई: शिवाजी पार्क में किसने किया बच्चों का इस्तेमाल? NHRC ने दिए FIR के निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) इस बात की जांच कर रहा है कि मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में नाबालिग क्यों शामिल हुए। यह मामला तब सामने आया जब प्रदर्शन के दौरान एक बच्चे को राष्ट्रीय ध्वज पकड़े देखा गया और प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नाबालिगों की इस प्रदर्शन में मौजूदगी को लेकर NHRC को एक औपचारिक शिकायत भी मिली थी।
NHRC ने वीडियो की जांच का आदेश दिया
NHRC ने मुंबई पुलिस से वीडियो और चैट देखकर यह पता लगाने को कहा है कि नाबालिगों को प्रदर्शन में कौन लेकर आया। अगर इसमें किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, तो NHRC ने निर्देश दिए हैं कि FIR दर्ज की जाए। एक्स कॉर्प से भी कहा गया है कि वे यूजर्स के अकाउंट और पोस्ट के रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और यह बताएं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए थे। वहीं, तकनीकी विभाग और बाल कल्याण विभाग मिलकर यह जांच करेंगे कि IT नियमों का ठीक से पालन हुआ है या नहीं और किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई या नहीं।