मुंबई: शिवाजी पार्क में किसने किया बच्चों का इस्तेमाल? NHRC ने दिए FIR के निर्देश

NHRC ने मुंबई पुलिस से वीडियो और चैट देखकर यह पता लगाने को कहा है कि नाबालिगों को प्रदर्शन में कौन लेकर आया। अगर इसमें किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, तो NHRC ने निर्देश दिए हैं कि FIR दर्ज की जाए। एक्स कॉर्प से भी कहा गया है कि वे यूजर्स के अकाउंट और पोस्ट के रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और यह बताएं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए थे। वहीं, तकनीकी विभाग और बाल कल्याण विभाग मिलकर यह जांच करेंगे कि IT नियमों का ठीक से पालन हुआ है या नहीं और किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई या नहीं।