NHAI का बड़ा ऐलान, अब यहां टोल मात्र 26 रुपये होगा

दोपहिया वाहन चलाने वालों को तो इससे भी ज्यादा फायदा होने वाला है। उन्हें अब हर ट्रिप के 25 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि वे जल्द ही फ्लाईओवर का मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर 2026 को रियायत की अवधि खत्म होने के बाद अब एनएचएआई ने बीईटीएल से टोल मैनेजमेंट का काम संभाल लिया है। इस कदम से सेंट्रल सिल्क बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के बीच इस भीड़भाड़ वाले रास्ते पर लोगों का खर्च कम होगा। साथ ही, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।