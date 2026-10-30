NHAI का बड़ा ऐलान, अब यहां टोल मात्र 26 रुपये होगा
बेंगलुरु के यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने व्यस्त इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी एक्सप्रेसवे पर टोल दरें घटाने का फैसला किया है।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो कारों के लिए एकतरफा टोल 65 रुपये से घटकर सिर्फ 26 रुपये रह जाएगा। वहीं, वापसी का किराया 100 रुपये से कम होकर 40 रुपये हो जाएगा। इससे रोजाना का सफर काफी सस्ता हो जाएगा, खासकर IT सेक्टर में काम करने वालों के लिए।
दोपहिया वाहन बेंगलुरु फ्लाईओवर का मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे
दोपहिया वाहन चलाने वालों को तो इससे भी ज्यादा फायदा होने वाला है। उन्हें अब हर ट्रिप के 25 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि वे जल्द ही फ्लाईओवर का मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर 2026 को रियायत की अवधि खत्म होने के बाद अब एनएचएआई ने बीईटीएल से टोल मैनेजमेंट का काम संभाल लिया है। इस कदम से सेंट्रल सिल्क बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के बीच इस भीड़भाड़ वाले रास्ते पर लोगों का खर्च कम होगा। साथ ही, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।