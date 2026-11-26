अब टोल पर फर्जी नंबर प्लेट से नहीं बचा पाएंगे शुल्क, NHAI का AI व्हीकल फिंगरप्रिंट पकड़ेगा धोखाधड़ी
अगर आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करके हाईवे पर टोल टैक्स बचाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। NHAI ने 'व्हीकल फिंगरप्रिंटिंग' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम गाड़ी के मॉडल और उसके रंग से उसे पहचान लेता है, भले ही उसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई हो। यह नई तकनीक हाईवे पर लगे कैमरों के साथ मिलकर काम करेगी। इससे टोल टैक्स चोरी करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इतना ही नहीं, यह पुलिस को दुर्घटना के बाद भागने वाले वाहनों का पता लगाने में भी काफी मदद करेगी।
NHAI अब 'वाहन' डेटाबेस से MLFF नियमों को करेगा लागू
NHAI ने अब 'वाहन' डेटाबेस का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से किसी भी झंडी दिखाए गए वाहन के मालिक का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। इस AI सिस्टम को फास्टैग-आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। यह MLFF सिस्टम टोल प्लाजा पर टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन नंबर प्लेट में हेरफेर की वजह से इसमें दिक्कतें आ रही थीं। अगर कोई गाड़ी टोल भुगतान किए बिना निकल जाती है, तो उसके मालिक को एक ई-नोटिस भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, उसका फास्टैग भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर इस नोटिस को 72 घंटे तक अनदेखा किया गया, तो जुर्माने की रकम दोगुनी हो जाएगी।