अगर आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करके हाईवे पर टोल टैक्स बचाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। NHAI ने 'व्हीकल फिंगरप्रिंटिंग' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम गाड़ी के मॉडल और उसके रंग से उसे पहचान लेता है, भले ही उसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई हो। यह नई तकनीक हाईवे पर लगे कैमरों के साथ मिलकर काम करेगी। इससे टोल टैक्स चोरी करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इतना ही नहीं, यह पुलिस को दुर्घटना के बाद भागने वाले वाहनों का पता लगाने में भी काफी मदद करेगी।