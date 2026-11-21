दिल्ली-करनाल का सफर अब सिर्फ 90 मिनट में? NHAI ने मंजूर की 33,000 करोड़ रुपये की रैपिड रेल योजना
लेखन आबिद खान
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत रैपिड रेल को मंजूरी दे दी है। यह 136.3 किलोमीटर का प्रोजेक्ट दिल्ली से करनाल के बीच के सफर को सिर्फ 90 मिनट का कर देगा, जबकि अभी इस यात्रा में 4 घंटे लगते हैं।
यह लाइन साल 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है और इसकी लागत 33,051 करोड़ रुपये आएगी।
दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर पर होंगे 22 स्टेशन
इस नए कॉरिडोर पर दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल में कुल 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। यहां ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और हर 5 से 10 मिनट में मिलेंगी।
सराय काले खां और कश्मीरी गेट पर बड़े इंटरचेंज मेट्रो लाइनों से जुड़ेंगे, जिससे रोजाना सफर करने वालों को बहुत आसानी होगी और उन्हें नौकरी और घर ढूंढने में भी बेहतर सुविधा मिलेगी।