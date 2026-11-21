इस नए कॉरिडोर पर दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल में कुल 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। यहां ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और हर 5 से 10 मिनट में मिलेंगी।

सराय काले खां और कश्मीरी गेट पर बड़े इंटरचेंज मेट्रो लाइनों से जुड़ेंगे, जिससे रोजाना सफर करने वालों को बहुत आसानी होगी और उन्हें नौकरी और घर ढूंढने में भी बेहतर सुविधा मिलेगी।