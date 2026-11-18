अब गंभीर एनीमिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, रीनल कोलिक, हिस्टेरेक्टॉमी और डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग जैसे इलाज स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादा इलाज उपलब्ध होने से सरकारी अस्पतालों को इस योजना के तहत ज़्यादा भुगतान भी मिलेगा। इससे उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी और इलाज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह नई योजना राज्यों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद जल्द ही लागू होने की उम्मीद है।