आयुष्मान भारत योजना में ऐतिहासिक बदलाव, अब 89 नए इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगे
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य लाभ पैकेज 23 से बढ़कर 112 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 89 नए पैकेज जोड़े जाएंगे, जिससे पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में लोगों को जरूरी इलाज आसानी से मिल पाएगा।
सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे नए इलाज
अब गंभीर एनीमिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, रीनल कोलिक, हिस्टेरेक्टॉमी और डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग जैसे इलाज स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादा इलाज उपलब्ध होने से सरकारी अस्पतालों को इस योजना के तहत ज़्यादा भुगतान भी मिलेगा। इससे उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी और इलाज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह नई योजना राज्यों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद जल्द ही लागू होने की उम्मीद है।