UN के नए नक्शे पर विवाद, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारत से बाहर दिखाया

भारत ने भले नक्शे का समर्थन किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि ऐसा केवल समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र प्रक्षेपणों के सिद्धांत तक ही सीमित है।

भारत ने कहा था, "जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित उसके पूरे भूभाग को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत या भ्रामक चित्रण अस्वीकार्य है। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमारा रुख स्पष्ट, सुसंगत और अपरिवर्तनीय है।"