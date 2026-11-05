भारत के सिर्फ 6 शहरों में ही दिखती है आकाशगंगा, बेंगलुरु बना सबसे चमकीला शहर

नासा (NASA) के उपग्रह डेटा का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने पाया है कि 47 शहरों में रात की चमक 2015 से 2025 के बीच तेजी से बढ़ी है। लेह में इसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां यह 546 प्रतिशत तक बढ़ गई है। अब बेंगलुरु भारत का सबसे चमकदार शहर बन गया है, जिसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। शहरी रोशनी के तेजी से फैलने की वजह से, अब वे जगहें भी जो कभी साफ रात के आसमान और तारों के लिए मशहूर थीं, अपनी चमक खो रही हैं।