नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर टोल बचाना अब पड़ेगा महंगा, चुकाना होगा 5 गुना ज्यादा
अगर आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करके या FASTag का इस्तेमाल न करके टोल से बचना चाहते हैं, तो अब यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर नंबर प्लेट को छिपाने, बदलने, या बिना FASTag के जानबूझकर टोल शुल्क से बचने की कोशिश पकड़ी जाती है, तो आपको सामान्य टोल के अलावा 5 गुना ज्यादा टोल भरना होगा। यह अतिरिक्त पैसा सीधे सरकारी खजाने में जमा होगा।
ANPR तकनीक MLFF को और मजबूत करेगी
ये नए जुर्माने उन लोगों पर लगाए जाएंगे जो मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम के तहत अपनी नंबर प्लेट छिपाते हैं या FASTag का इस्तेमाल करने से बचते हैं।
ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से अब गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ऐसे में बिना पकड़े बच निकलना अब बहुत मुश्किल हो गया है।
यह तकनीक ट्रैफिक को भी बिना रुकावट चलाने में मदद करती है और प्रदूषण कम करती है, क्योंकि अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।