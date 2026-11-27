ये नए जुर्माने उन लोगों पर लगाए जाएंगे जो मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम के तहत अपनी नंबर प्लेट छिपाते हैं या FASTag का इस्तेमाल करने से बचते हैं।

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से अब गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ऐसे में बिना पकड़े बच निकलना अब बहुत मुश्किल हो गया है।

यह तकनीक ट्रैफिक को भी बिना रुकावट चलाने में मदद करती है और प्रदूषण कम करती है, क्योंकि अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।