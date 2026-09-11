BRICS में शामिल वैश्विक नेताओं के परिवारों के लिए दिल्ली में होगी खास सांस्कृतिक यात्रा
नई दिल्ली में BRICS समिट चल रहा है और इसी दौरान शहर ने BRICS देशों के नेताओं की पत्नियों और उनके परिवारों के लिए 11 से 13 सितंबर 2026 तक एक खास सांस्कृतिक यात्रा आयोजित की है।
इस यात्रा का मकसद उन्हें भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत, अनोखी हस्तशिल्प कला और जीवंत आधुनिक कला से रूबरू कराना है।
इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम, NGMA और सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम जैसे कई खास जगहों को चुना गया है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय, BRICS बाजार और NGMA
BRICS प्रतिनिधिमंडल 12 सितंबर को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करेगा। यहां वे भारत की राजनीतिक विरासत को करीब से समझ पाएंगे। इसके बाद वे नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम और हस्तकला अकादमी में लगे BRICS बाजार को देखने जाएंगे। इस बाजार में BRICS देशों के खास उत्पाद बेचे और प्रदर्शित किए जाएंगे। दोपहर का खाना इंडियन एक्सेंट में रखा गया है, और शाम को सभी NGMA जाएंगे, जहां वे समकालीन कला का अद्भुत संग्रह देख सकेंगे।
अतिरिक्त पुलिस दल, एंबुलेंस और कार्यक्रम की लचीली प्रकृति
दिल्ली प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी है। मेहमानों की सुरक्षा और यात्रा को सुचारु रखने के लिए हर जगह अतिरिक्त पुलिस बल और एंबुलेंस तैनात की गई हैं। अगर मौसम कोई अप्रत्याशित करवट लेता है, तो कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो।