BRICS में शामिल वैश्विक नेताओं के परिवारों के लिए दिल्ली में होगी खास सांस्कृतिक यात्रा

नई दिल्ली में BRICS समिट चल रहा है और इसी दौरान शहर ने BRICS देशों के नेताओं की पत्नियों और उनके परिवारों के लिए 11 से 13 सितंबर 2026 तक एक खास सांस्कृतिक यात्रा आयोजित की है।

इस यात्रा का मकसद उन्हें भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत, अनोखी हस्तशिल्प कला और जीवंत आधुनिक कला से रूबरू कराना है।

इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम, NGMA और सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम जैसे कई खास जगहों को चुना गया है।