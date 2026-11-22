नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा: क्या 'बिजली' और 'निवेश' से मजबूत होगी दोस्ती की नींव?
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान, वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने, बेहतर कनेक्टिविटी बनाने और निवेश बढ़ाने पर बात होगी।
नेपाल पनबिजली का निर्यात बढ़ाना चाहता है
शाह अपने साथ मंत्रियों का एक दल भी लाए हैं। इसका मकसद आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिसमें व्यापारिक समझौते, आवाजाही के लिए आसान रास्ते और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इस यात्रा के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े समझौते भी हैं। खास बात यह है कि नेपाल भारत को अपनी पनबिजली का निर्यात बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा, 23 नवंबर को स्वदेश लौटने से पहले नेपाल-भारत बिजनेस फोरम के जरिए भारतीय व्यवसायों को अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करने की भी कोशिश करेगा।