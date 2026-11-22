शाह अपने साथ मंत्रियों का एक दल भी लाए हैं। इसका मकसद आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिसमें व्यापारिक समझौते, आवाजाही के लिए आसान रास्ते और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इस यात्रा के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े समझौते भी हैं। खास बात यह है कि नेपाल भारत को अपनी पनबिजली का निर्यात बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा, 23 नवंबर को स्वदेश लौटने से पहले नेपाल-भारत बिजनेस फोरम के जरिए भारतीय व्यवसायों को अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करने की भी कोशिश करेगा।