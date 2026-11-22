नेपाल के प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार राजन भट्टाराई ने कहा, "यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने का एक अवसर प्रदान करेगी। भारत-नेपाल के बीच कई तरह के मुद्दे और समझौते हैं। हम सबसे करीबी पड़ोसी हैं। जब हमारे दोनों देशों के बीच इतने सारे मुद्दे हों और सहयोग एवं समन्वय के कई क्षेत्र हों, तो उच्च-स्तरीय दौरे और आपसी समझ हमेशा महत्वपूर्ण होती है।"