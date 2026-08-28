विदेश मंत्रालय बोला- चीन की ओर 400 भारतीय सुरक्षित, नेपाल में 320 भारतीय लापता
क्या है खबर?
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की तरफ मौजूद 400 भारतीय सुरक्षित हैं। वहीं, अभी तक 320 भारतीयों का कोई पता नहीं चल पाया है या वे लापता हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आज नेपाल को 12 टन राहत सामग्री भेजी जाएगी। वहीं, नेपाल से कुछ शव भारत में बहकर आ गए हैं। समाचार एजेंसी AFP ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों से 7 शव बरामद किए गए हैं।
मंत्रालय
मंत्रालय बोला- 400 से ज्यादा भारतीय नागरिक सुरक्षित
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नेपाल-चीन सीमा के चीनी हिस्से में फंसे 400 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों और ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में कई भारतीयों से संपर्क में है। प्रभावित परिवारों ने दूतावास द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से भी सहायता मांगी है।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति अभी भी अनिश्चित है।
लापता
320 भारतीय अभी भी लापता
विदेश मंत्रालय ने कहा कि काठमांडू में बाढ़ से प्रभावित इलाके से कल 21 भारतीय लौटे हैं।
जायसवाल ने कहा, "हमें पता चला है कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं। त्रिशूली वन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को भी कल बचा लिया गया था। लगभग 320 भारतीय और भारतीय मूल के 100 लोगों से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।"
तमिलनाडु
तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री दिल्ली पहुंचे
विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नेपाल में बाढ़ से बचाए गए तमिलनाडु के 21 भारतीय दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन लोगों से हवाई अड्डे पर मुलाकात की।
उन्होंने कहा, "मैं उनके अनुभव को सीधे सुनकर बहुत भावुक हूं। इस बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना और सरकार का धन्यवाद करता हूं। भारत में उनकी सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास की सराहना करता हूं।"
रिपोर्ट
महाराजगंज में 4, कुशीनगर में 3 शव मिले
महाराजगंज के जिला मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गुरुवार को 4 अज्ञात शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद वे बहकर भारत आ गए हैं।"
एक पुलिस अधिकारी ने AFP को बताया कि पड़ोसी जिले कुशीनगर से 3 और शव बरामद किए गए हैं। यह जिला भारत-नेपाल सीमा से लगभग 70 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है।
आंकड़े
अब तक 552 की मौत
बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल और तिब्बत में अब तक 552 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें करीब 178 भारतीय भी शामिल हैं।
नेपाल सरकार ने लापता 537 विदेशी नागरिकों की सूची जारी की है। इनमें 65 अमेरिकी, 53 यूक्रेनी, 51 मलेशियाई, 33 ऑस्ट्रेलियाई और 33 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं।
वहीं, चितवन जिले से सबसे ज्यादा 221 लोगों के शव बरामद किए गए हैं।