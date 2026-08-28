नेपाल से लौटे तीर्थयात्रियों से विदेश मंत्री ने की मुलाकात

विदेश मंत्रालय बोला- चीन की ओर 400 भारतीय सुरक्षित, नेपाल में 320 भारतीय लापता

लेखन आबिद खान 05:19 pm Aug 28, 202605:19 pm

क्या है खबर?

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की तरफ मौजूद 400 भारतीय सुरक्षित हैं। वहीं, अभी तक 320 भारतीयों का कोई पता नहीं चल पाया है या वे लापता हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आज नेपाल को 12 टन राहत सामग्री भेजी जाएगी। वहीं, नेपाल से कुछ शव भारत में बहकर आ गए हैं। समाचार एजेंसी AFP ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों से 7 शव बरामद किए गए हैं।