तिब्बत में झील फटने के बाद नेपाल में अलर्ट, बचाव अभियान रुका; हताहतों की संख्या बढ़ी

चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने बताया कि चीन-नेपाल सीमा पर हुए भूस्खलन के बाद मलबे के विशाल ढेर से बनी एक झील उस क्षेत्र की ओर बहने लगी है जहां बचाव दल जा रहे थे।

इसमें कहा गया है, "सभी बचाव टीमों को यथास्थान तैयार रहने और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया गया है। आपातकालीन टीमों को, जो पहले उस क्षेत्र में पहुंच चुकी थीं एक किलोमीटर पीछे हटने का आदेश दिया गया है।"