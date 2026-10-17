विरोध प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा; 10 FIR, संदिग्ध गिरफ्तार

पुलिस ने एक संदिग्ध गौरव को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक दूसरे मामले में 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। 11 अक्टूबर को कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज हुआ था। इसमें एक नाबालिग सहित कई प्रदर्शनकारियों को परेशान करने का आरोप है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पुलिस सभी उपलब्ध सबूतों के आधार पर घटना की पूरी कड़ियां जोड़ने में जुटी है, ताकि यह पता चल सके कि उस दिन असल में क्या हुआ था।