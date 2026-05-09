NEET UG 2026: इन 3 दिनों में आ सकते हैं नतीजे, यहां मिलेगा सबसे पहले स्कोरकार्ड
जिन छात्रों ने 3 मई को NEET UG 2026 की परीक्षा दी थी, उनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षा के नतीजे 13 से 15 जून के बीच आ सकते हैं।
NTA ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन जैसे ही तारीख और समय का ऐलान होगा, आप इसे neet.nta.nic.in पर देख सकते हैं।
AIQ और स्टेट सीटों के लिए स्कोरकार्ड और काउंसलिंग की जानकारी
जैसे ही नतीजे आ जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि के जरिए लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्कोरकार्ड काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है।
ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) करती है, जो कुल सीटों का 15 प्रतिशत है। बाकी 85 प्रतिशत सीटें स्टेट काउंसलिंग के जरिए भरी जाती हैं।
आप AIQ और स्टेट दोनों काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आखिरी तौर पर सीट चुनने का समय आएगा, तो आपको एक ही चुनाव करना होगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं!