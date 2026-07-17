NEET UG 2026: पेपर लीक के बावजूद 11.21 लाख छात्रों ने पाई सफलता, जानें कटऑफ

इस साल जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 213 तय किया गया है, जबकि OBC, SC और ST कैटेगरी के छात्रों के लिए यह 177 रहा। क्वालिफाई करने के लिए जरूरी परसेंटाइल पहले जैसा ही बना हुआ है।

जनरल/EWS उम्मीदवारों के लिए यह 50वां परसेंटाइल (715-213) और OBC, SC और ST कैटेगरी के छात्रों के लिए 40वां परसेंटाइल (212-177) है। क्वालिफाई करने वाले ज्यादातर छात्र जनरल/EWS ग्रुप से हैं, लेकिन OBC और SC कैटेगरी से भी हजारों छात्रों ने यह कट-ऑफ पार किया है।