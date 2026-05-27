NEET-UG पेपर लीक मामला: पुणे की नामी अकादमी तक पहुंची आंच, COO गिरफ्तार

रसायन विज्ञान पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी

रसायन विज्ञान पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। लातूर के डॉ मनोज शिरुरे को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने रसायन विज्ञान के लीक सवाल छात्रों को दिए थे, जिनमें एक आरोपी कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा भी शामिल था। इस बीच, APMA के चेयरमैन सचिन हल्दवणेकर ने अकादमी की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। उनका कहना है कि शाह ज्यादातर प्रशासनिक काम देखते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी हवलदार से मुलाकात सिर्फ सिलेबस से जुड़ी कुछ बातें साफ करने के लिए हुई थी।