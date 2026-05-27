NEET-UG पेपर लीक मामला: पुणे की नामी अकादमी तक पहुंची आंच, COO गिरफ्तार
NEET-UG 2026 पेपर लीक का मामला अब और बड़ा हो गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब पुणे की डॉ अभंग प्रभू मेडिकल एकेडमी (APMA) के तार भी इस मामले से जोड़ दिए हैं। अकादमी के COO और भौतिक विज्ञान अध्यापक तेजस हर्षदकुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पहले से गिरफ्तार एक व्यक्ति से भौतिक विज्ञान के लीक सवाल हासिल किए थे। इस गिरफ्तारी के साथ इस घोटाले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 13 हो गई है।
रसायन विज्ञान पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी
रसायन विज्ञान पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। लातूर के डॉ मनोज शिरुरे को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने रसायन विज्ञान के लीक सवाल छात्रों को दिए थे, जिनमें एक आरोपी कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा भी शामिल था। इस बीच, APMA के चेयरमैन सचिन हल्दवणेकर ने अकादमी की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। उनका कहना है कि शाह ज्यादातर प्रशासनिक काम देखते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी हवलदार से मुलाकात सिर्फ सिलेबस से जुड़ी कुछ बातें साफ करने के लिए हुई थी।