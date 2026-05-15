NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: CBI ने दबोचे 3 सरगना

खैरनार ने पेपर दिया, वाघमारे को मिले 20 लाख रुपये

नासिक का रहने वाला BAMS छात्र शुभम खैरनार पर आरोप है कि उसे किसी और आरोपी से लीक हुआ पेपर मिला था। यह पेपर उसने गुरुग्राम के यश यादव को आगे भेजा। वहीं, धनंजय लोखंडे पर खैरनार को पेपर उपलब्ध कराने का आरोप है, जिसे भागने की कोशिश के दौरान पकड़ लिया गया। मनीषा वाघमारे, जो एक दाखिला कंसल्टेंसी चलाती है, उसके खातों में करीब 20 लाख रुपये जमा होने की खबर है। जांचकर्ताओं को शक है कि इस रकम का संबंध पेपर लीक के इस मामले से हो सकता है।