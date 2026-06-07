NEET UG विवाद के बीच NTA का बड़ा ऐलान: सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड पर आया लेटेस्ट अपडेट
NEET UG के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी करेगी। इन स्लिप्स से आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी। इससे आप अपनी यात्रा और अन्य जरूरी तैयारियां आसानी से कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बताया है कि एडमिट कार्ड, जिसे हॉल टिकट भी कहते हैं, 14 जून तक जारी हो जाएंगे।
NTA ने पेपर लीक की अफवाहों को 'गलत और धोखाधड़ी' बताया
NTA ने एक बयान जारी कर पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों को 'गलत और धोखाधड़ी' बताया है। एजेंसी ने लोगों से ऐसी भ्रामक जानकारी न फैलाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि सिटी स्लिप से सिर्फ यह पता चलता है कि परीक्षा किस शहर में है, लेकिन परीक्षा हॉल में जाने के लिए आपको आधिकारिक एडमिट कार्ड की ही जरूरत होगी।
यह दोबारा परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि 3 मई को हुई पहली परीक्षा पेपर लीक की शिकायतों के बाद रद्द कर दी गई थी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) इस मामले की जांच कर रही है। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट देखते रहें और परीक्षा के दिन साथ ले जाने वाली जरूरी चीजों की जानकारी भी दोबारा जांच लें।