NEET-UG 2026 दोबारा परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर फैला नकली पेपर का जाल, छात्रों में हड़कंप
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NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। इससे पहले धोखेबाज सक्रिय हो गए हैं। टेलीग्राम पर नकली NEET पेपर बेचे जा रहे हैं। धोखेबाज पूरे सेट के लिए 60,000 रुपये और एक विषय के लिए 25,000 रुपये वसूल रहे हैं। हालांकि टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी ये धोखेबाज VPN का इस्तेमाल करके अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं।
इंस्टाग्राम और एक्स पर भी नकली NEET पेपर
धोखाधड़ी करने वाले चैनल अब इंस्टाग्राम और एक्स पर भी नकली NEET पेपर पोस्ट कर रहे हैं। वे वॉटरमार्क लगाकर इन पोस्ट को असली जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन पोस्ट की वजह से छात्रों के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो गया है। कई छात्रों का कहना है कि इन घोटालों की वजह से उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है।