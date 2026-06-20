NEET-UG 2026 दोबारा परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर फैला नकली पेपर का जाल, छात्रों में हड़कंप

इंस्टाग्राम और एक्स पर भी नकली NEET पेपर

धोखाधड़ी करने वाले चैनल अब इंस्टाग्राम और एक्स पर भी नकली NEET पेपर पोस्ट कर रहे हैं। वे वॉटरमार्क लगाकर इन पोस्ट को असली जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन पोस्ट की वजह से छात्रों के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो गया है। कई छात्रों का कहना है कि इन घोटालों की वजह से उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है।