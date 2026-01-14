लेखक नीलेश मिश्रा ने इंडिगो पर 10 वर्षीय बेटी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया

लेखक और प्रसिद्ध ऑडियो कहानीकार नीलेश मिश्रा ने इंडिगो पर अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ अकेले यात्रा के दौरान दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मिश्रा ने एक्स पर बताया कि उनकी बेटी वैदेही मिश्रा लखनऊ से गोवा की अकेले यात्रा कर रही थीं और इस दौरान इंडिगो कर्मचारियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। उनके पोस्ट के बाद लोग इंडिगो पर नाराजगी जता रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

शिकायत नीलेश मिश्रा ने क्या बताया? मिश्रा ने एक्स पर इंडिगो के कर्मचारियों के शब्दों का हवाला देते हुए लिखा, 'यह लड़की मेरे दिमाग खराब कर रही है। यह कितनी नखरे वाली खाने वाली है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जाओ खाओ! जाओ और अपनी फ्लाइट मिस करो!' मिश्रा ने आगे लिखा, 'यह और भी बहुत सी गलत बातें इंडिगो के स्टाफ मेंबर (लराइब?) ने मेरी 10 साल की बेटी वैदेही मिश्रा के बारे में कहीं, जो लखनऊ से गोवा अकेले, यात्रा कर रही थी।'

शिकायत शिकायत के बाद भी रवैये में सुधार नहीं मिश्रा ने आगे लिखा, 'हम सब इंडिगो के बड़ों के प्रति घमंड को जानते हैं। आज मैंने इसे एक बच्चे के प्रति भी देखा। मुझे उस व्यक्ति को फोन करके बात करनी पड़ी, और फिर भी उसका रवैया वैसा ही रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।' पोस्ट पर इंडिगो ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि वैदेही मिश्रा उड़ान से कुछ मिनट पहले खाने-पीने के आउटलेट पर जाना चाहती थी और टीम ने उनके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया।

Advertisement