9.5 लाख रुपये की शीशे की दीवार भी हुई विफल, मैसूरु में युवक ने सामने ही कर दिया पेशाब

वीडियो में स्थानीय व्यक्ति ने उसे कंधे पर मारा

इस मिरर वॉल के पीछे का मकसद सीधा था कि अगर कोई खुद को (और दूसरों को भी) वहां पेशाब करते देखेगा, तो शायद वह ऐसा करने से पहले दो बार सोचेगा। इन मिरर पैनलों के चारों ओर LED लाइटिंग लगी है, जिसकी वजह से ये रात में भी चमकते हैं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति उस शख्स का सामना करता दिख रहा है और फिर उसने उसके कंधे पर हाथ मारा।