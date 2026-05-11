9.5 लाख रुपये की शीशे की दीवार भी हुई विफल, मैसूरु में युवक ने सामने ही कर दिया पेशाब
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मैसूरु में सार्वजनिक पेशाब को रोकने के लिए सिर्फ एक हफ्ता पहले ही एक नई और चमकदार मिरर वॉल लगाई गई थी, लेकिन, हैरानी की बात है कि बावजूद इसके एक युवक ने उसी के पास पेशाब कर दिया। सबअर्बन बस स्टैंड के पास लगी 80 मीटर लंबी इस मिरर वॉल को शहरी निगम ने 9.5 लाख रुपये के प्रोजेक्ट के तौर पर बनवाया था। इसका मकसद सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने की आदत पर लगाम लगाना था।
वीडियो में स्थानीय व्यक्ति ने उसे कंधे पर मारा
इस मिरर वॉल के पीछे का मकसद सीधा था कि अगर कोई खुद को (और दूसरों को भी) वहां पेशाब करते देखेगा, तो शायद वह ऐसा करने से पहले दो बार सोचेगा। इन मिरर पैनलों के चारों ओर LED लाइटिंग लगी है, जिसकी वजह से ये रात में भी चमकते हैं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति उस शख्स का सामना करता दिख रहा है और फिर उसने उसके कंधे पर हाथ मारा।