LoC पर घुसपैठ की संदिग्ध कोशिश नाकाम, अब भारतीय सेना की गहन तलाश जारी

सीमा पार से भी कुछ देर जवाबी गोलीबारी हुई, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। शनिवार सुबह तक सुरक्षा टीमों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। उनका मकसद यह जांचना था कि कहीं कोई घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने में कामयाब तो नहीं रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद LoC पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है, ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके।