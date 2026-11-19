हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत घटना वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने सभी घायल यात्रियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया।

गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है। फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आशंका है कि ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

पुलिस फिलहाल हादसे की असली वजह जानने और फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है।