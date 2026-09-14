बेंगलुरु की महिला को परिचित ने गंदी तस्वीरों से डराया, लूटी सोने की चेन

धीरे-धीरे अनफाल की धमकियां और बढ़ती चली गईं। इस साल अप्रैल में तो उसने महिला को एक होटल में मिलने के लिए मजबूर किया, उसकी सोने की चेन भी छीन ली और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे खुद को नुकसान पहुंचाने का दबाव भी बनाया।

यह मामला तब सामने आया जब इसी महीने की शुरुआत में महिला के परिवार को इस बारे में पता चला। जानकारी मिलते ही वे तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। खबर के मुताबिक, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता के पिता ने 8 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।