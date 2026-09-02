भारत ने नेपाल की मदद के लिए 5वां विमान रवाना किया

नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) कुछ ही घंटों के अंदर तुरंत सक्रिय हो गई और उसने अपनी पहली राहत उड़ान भर दी। अब तक वायुसेना नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री की 5वीं खेप पहुंचा चुकी है। यह मुश्किल घड़ी में वायुसेना की तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

ऐसा पहली बार नहीं है; वायुसेना ने पहले भी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद और 2023 में तुर्की के भूकंप के दौरान मदद भेजी थी। इन घटनाओं से साफ है कि भारत वैश्विक संकटों में हमेशा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।