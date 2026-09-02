भारत ने नेपाल की मदद के लिए 5वां विमान रवाना किया
नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) कुछ ही घंटों के अंदर तुरंत सक्रिय हो गई और उसने अपनी पहली राहत उड़ान भर दी। अब तक वायुसेना नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री की 5वीं खेप पहुंचा चुकी है। यह मुश्किल घड़ी में वायुसेना की तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
ऐसा पहली बार नहीं है; वायुसेना ने पहले भी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद और 2023 में तुर्की के भूकंप के दौरान मदद भेजी थी। इन घटनाओं से साफ है कि भारत वैश्विक संकटों में हमेशा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।
IAF का छोटा बेड़ा, फिर भी एयरलिफ्ट का लंबा इतिहास
बोइंग C-17 और कुछ पुराने IL-76 जैसे छोटे बेड़े के बावजूद, जरूरत के वक्त वायुसेना हमेशा काम आती है। आपातकालीन एयरलिफ्ट का वायुसेना का इतिहास बहुत पुराना है। 1947 में श्रीनगर को बचाने से लेकर 2020 में गलवान टकराव के बाद सैनिकों को ले जाने तक, वायुसेना ने कई अहम मौकों पर अपनी भूमिका निभाई है। नेपाल में चला यह अभियान इस बात का एक और सबूत है कि छोटा बेड़ा होने के बावजूद भी वायुसेना बड़ा फर्क ला सकती है और जहां मदद की जरूरत होती है, वहां तेजी से पहुंच सकती है।