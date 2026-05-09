NCRB रिपोर्ट 2024: महाराष्ट्र में बच्चों पर सबसे ज्यादा ज़ुल्म, महिलाओं के खिलाफ भी भयावह आंकड़े

महाराष्ट्र: महिलाओं के खिलाफ करीब 48,000 अपराध

महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ लगभग 48,000 मामले दर्ज हुए हैं। मुंबई में अकेले 6,300 से अधिक FIR दर्ज हुई हैं।

अपराधों के मामले में दिल्ली के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है। इसके अलावा, साइबर अपराधों में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिनकी संख्या लगभग 10,000 तक पहुंच गई है। आर्थिक अपराधों की बात करें तो धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे मामलों में महाराष्ट्र देश में तीसरे स्थान पर रहा है। हालांकि, एक राहत की बात यह है कि 2024 में भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है।