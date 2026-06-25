NCERT पहली बार 9वीं के छात्रों को पढ़ाएगा आपातकाल का पाठ देश Jun 25, 2026

NCERT ने कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975-77 के आपातकाल पर एक नया अध्याय शामिल किया है। यह पहला मौका है जब इतने कम उम्र के छात्रों को इस गंभीर दौर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय में आपातकाल को 'भारत के लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक' कहा गया है। इसमें बताया गया है कि उस दौरान कैसे लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और कई बड़े राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। साथ ही, यह भी बताया गया है कि उस समय इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा क्यों बढ़ रहा था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था।