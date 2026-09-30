NCERT की 9वीं किताब में अब 'राम राज्य' का पाठ, इनकम टैक्स भी सीखेंगे छात्र
NCERT ने 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की एक संशोधित किताब जारी की है। इस नए संस्करण का नाम 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियोंड - पार्ट 2' रखा गया है।
इस किताब की सबसे खास बात 'शासन और सार्वजनिक नीति' पर जोड़ा गया नया अध्याय है। यह अध्याय भारत में शासन के अनूठे तरीकों को विस्तार से समझाता है, जिसमें महात्मा गांधी की 'राम राज्य' की अवधारणा भी शामिल है।
इतिहास का व्यावहारिक शिक्षा के साथ मिश्रण
यह अध्याय प्राचीन परंपराओं और आज की संस्थाओं के बीच का संबंध दिखाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे चोल वंश के 'सेंगल' और 'रामायण' तथा 'उपनिषद' जैसे ग्रंथों का ज्ञान आज भी हमारी व्यवस्थाओं को आकार दे रहा है। छात्रों को इसमें महाराणा प्रताप और लाचित बोरफुकन जैसे महान ऐतिहासिक नेताओं की कहानियां भी पढ़ने को मिलेंगी।
इसके साथ ही, आयकर और उद्यमिता जैसे विषयों पर व्यावहारिक पाठ भी दिए गए हैं, जो छात्रों को खुद करके सीखने का मौका देते हैं। इसका मकसद यही है कि छात्रों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि वह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हो।