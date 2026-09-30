NEET-PG 2026 के लिए आंसर-की इस तारीख से होगी उपलब्ध

आंसर-की में प्रश्न ID, सही उत्तर और आपके दिए गए जवाब दिखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा।

स्कोरकार्ड भी अगले 6 महीनों तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसलिए अपना स्कोरकार्ड समय रहते डाउनलोड कर सेव कर लें। यह अवधि खत्म होने के बाद NBEMS कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।

इस साल NEET PG परीक्षा में देशभर में 58,000 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए 2.65 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अगर आप काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय और राज्य, दोनों अथॉरिटीज से मिलने वाले अपडेट्स पर नजर रखें।