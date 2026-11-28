ग्रेटर फरीदाबाद में 26 अक्टूबर को पड़ोसियों के एक समूह ने नव्या नाम की महिला से मारपीट की। बताया जा रहा है कि इसकी वजह यह थी कि वह अपने पड़ोस में आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थीं। मारपीट का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसमें नव्या पर हमला होते हुए दिख रहा है और आसपास खड़े लोग बस तमाशा देखते रहे। नव्या का कहना है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।