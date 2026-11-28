आवारा कुत्तों को रोटी खिलाने पर महिला से मारपीट, वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा
ग्रेटर फरीदाबाद में 26 अक्टूबर को पड़ोसियों के एक समूह ने नव्या नाम की महिला से मारपीट की। बताया जा रहा है कि इसकी वजह यह थी कि वह अपने पड़ोस में आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थीं। मारपीट का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसमें नव्या पर हमला होते हुए दिख रहा है और आसपास खड़े लोग बस तमाशा देखते रहे। नव्या का कहना है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
मेनका गांधी ने पुलिस से संपर्क साधा
नव्या ने बताया कि कुछ पड़ोसी उनके आवारा कुत्तों की देखभाल करने से नाराज थे, जिसके चलते यह मारपीट हुई। इस घटना में वह घायल हो गईं और बहुत घबरा गई थीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी इस मामले पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात की। पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हैं। वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वास्तविक बदलाव की मांग कर रहे हैं।