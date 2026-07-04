स्कूल में 'अखिलेश के जन्मदिन' का जश्न, हेडमास्टर पर गिरी गाज
कानपुर के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने स्कूल परिसर में एक राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति दी थी। दरअसल, 1 जुलाई को सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने वहां पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक भी काटा गया और छात्रों को नई वर्दी भी बांटी गई। लेकिन यह मामला तब तूल पकड़ गया, जब कक्षा के अंदर अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल हुई।
सपा का भाजपा पर हमला, दोहरे मापदंड का लगाया आरोप
नवीन कुमार त्रिपाठी का निलंबन अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। सपा ने इस मौके पर एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि एक बार एक भाजपा सांसद ने स्कूल में बच्चों को "एम फॉर मोदी" पढ़ाया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां इस बात पर आमने-सामने हैं कि क्या स्कूलों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए या नहीं।