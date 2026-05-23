नवी मुंबई: बैरिकेड से टकराई कार, अंदर से मिली 70 लाख की अफीम

पुलिस को करीब 70 किलो संदिग्ध अफीम मिली

SUV की छानबीन करने पर पुलिस को लगभग 70 किलो संदिग्ध अफीम मिली। इनकी कीमत ब्लैक मार्केट में करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही एक देशी पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। गाड़ी के अंदर से ड्राइवर का लाइसेंस मिला, जिससे उसकी पहचान राजस्थान के जोधपुर जिले के गणपत बीरबल राम के तौर पर हुई। पुलिस ने गणपत के खिलाफ नशीले पदार्थों और हथियार से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।