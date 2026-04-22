नवी मुंबई हवाई अड्डे से जल्द शुरू होंगी उड़ानें, लेकिन यात्री वहां पहुंचेंगे कैसे?

टैक्सी का किराया 6,000 रुपये तक

ऐप-आधारित टैक्सियों में टोकन सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से लंबा इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, रात के समय इनका किराया 6,000 रुपये तक पहुंच जाता है।

प्रीपेड टैक्सियों से भी कोई खास राहत नहीं मिलती — कभी-कभी वे और भी महंगी पड़ती हैं या फिर मिलती ही नहीं। सरकारी बसें सस्ती जरुर हैं, लेकिन वे रात 11 बजे तक बंद हो जाती हैं। साथ ही, इनमें कई जगह बसें बदलनी पड़ती हैं, जो देर रात एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों या आराम से घर जाने वालों के लिए ठीक नहीं है।