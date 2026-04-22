नवी मुंबई हवाई अड्डे से जल्द शुरू होंगी उड़ानें, लेकिन यात्री वहां पहुंचेंगे कैसे?
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से विमान उड़ने को लगभग तैयार है। उम्मीद है कि अप्रैल 2026 के आखिर तक यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी।
हालांकि, एक बड़ी परेशानी यह है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने और वहां से निकलना लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। यात्रियों को महंगी टैक्सियों, लंबे इंतजार और बसों के जल्दी बंद हो जाने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी में यात्रियों की भीड़ दोगुनी होने की उम्मीद है, ऐसे में हालात और भी खराब हो सकते हैं।
टैक्सी का किराया 6,000 रुपये तक
ऐप-आधारित टैक्सियों में टोकन सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से लंबा इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, रात के समय इनका किराया 6,000 रुपये तक पहुंच जाता है।
प्रीपेड टैक्सियों से भी कोई खास राहत नहीं मिलती — कभी-कभी वे और भी महंगी पड़ती हैं या फिर मिलती ही नहीं। सरकारी बसें सस्ती जरुर हैं, लेकिन वे रात 11 बजे तक बंद हो जाती हैं। साथ ही, इनमें कई जगह बसें बदलनी पड़ती हैं, जो देर रात एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों या आराम से घर जाने वालों के लिए ठीक नहीं है।
शटल की जानकारी कम, मेट्रो अभी दूर
NMIA में शटल सेवाएं तो हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही, उनके समय और रूट की जानकारी भी साफ तौर पर उपलब्ध नहीं है।
एक नई मेट्रो लाइन हवाई अड्डे को सीधे मुंबई के मुख्य केंद्र से जोड़ेगी, लेकिन इसके आने में अभी कई साल लगेंगे। फिलहाल, जब तक कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता, यात्रियों को इन मुश्किलों के बीच ही सफर करना पड़ेगा।