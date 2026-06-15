NEET UG रिफंड घोटाला: 19 साल के हैकर ने बदले 150 छात्रों के खाते, बिहार से दबोचा

केंद्र ने 3 मई के उम्मीदवारों के रिफंड की पुष्टि की

यादव ने एक शिकायतकर्ता की बेटी के क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। इसके जरिए वह सिस्टम में घुसा और रिफंड के पैसे खुद को भेजने की कोशिश की। उसे बिहार में पकड़ा गया और साइबर फ्रॉड के कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच अभी भी जारी है। इस बीच, जो छात्र 3 मई को परीक्षा देने वाले थे, उनके लिए केंद्र ने रिफंड की पुष्टि कर दी है। नई परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। NTA का कहना है कि वे परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।