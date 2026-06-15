NEET UG रिफंड घोटाला: 19 साल के हैकर ने बदले 150 छात्रों के खाते, बिहार से दबोचा
बिहार के रहने वाले 19 साल के एक BSc छात्र नवीन कुमार शंकर प्रसाद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर NEET UG परीक्षा के करीब 150 उम्मीदवारों के रिफंड के पैसे हड़पने का आरोप है। उसने दूसरे के चुराए हुए लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल किया, NEET पोर्टल में घुस गया और जिन बैंक खातों में रिफंड के पैसे आने थे, उनकी जानकारी बदल दी। NTA के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली एक गुप्त सूचना, बैंक के लेन-देन की तकनीकी जांच और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस उस तक पहुंच पाई।
केंद्र ने 3 मई के उम्मीदवारों के रिफंड की पुष्टि की
यादव ने एक शिकायतकर्ता की बेटी के क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। इसके जरिए वह सिस्टम में घुसा और रिफंड के पैसे खुद को भेजने की कोशिश की। उसे बिहार में पकड़ा गया और साइबर फ्रॉड के कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच अभी भी जारी है। इस बीच, जो छात्र 3 मई को परीक्षा देने वाले थे, उनके लिए केंद्र ने रिफंड की पुष्टि कर दी है। नई परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। NTA का कहना है कि वे परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।