6 साल बाद 'नाथू ला दर्रे' में लौटी रौनक, भारत-चीन व्यापार से सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

पहले नाथू ला से भारत से चाय, कपड़ा और खेती के औजार तिब्बत भेजे जाते थे और बदले में तिब्बत से कच्ची ऊन और दवाइयों वाली जड़ी-बूटियां आती थीं। यह दर्रा खुलना सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दोनों देश सीमा पर चल रहे तनाव के बावजूद सावधानी से सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। सिक्किम के स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पुराने व्यापार को फिर से जिंदा किया जा सकेगा।