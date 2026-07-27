6 साल बाद 'नाथू ला दर्रे' में लौटी रौनक, भारत-चीन व्यापार से सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

6 साल बाद 'नाथू ला दर्रे' में लौटी रौनक, भारत-चीन व्यापार से सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
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6 साल से ज्यादा समय के बाद सिक्किम का ऐतिहासिक नाथू ला दर्रा 1 अगस्त 2026 को भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए खुलने जा रहा है। यह दर्रा करीब 4,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। इस कदम का मकसद 2020 के लद्दाख विवाद के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से मजबूत करना है।
सिक्किम के लोगों को दोबारा व्यापार शुरू होने की उम्मीद
पहले नाथू ला से भारत से चाय, कपड़ा और खेती के औजार तिब्बत भेजे जाते थे और बदले में तिब्बत से कच्ची ऊन और दवाइयों वाली जड़ी-बूटियां आती थीं। यह दर्रा खुलना सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दोनों देश सीमा पर चल रहे तनाव के बावजूद सावधानी से सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। सिक्किम के स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पुराने व्यापार को फिर से जिंदा किया जा सकेगा।