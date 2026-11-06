105 साल बाद नशरा नईम बनीं AMU की पहली महिला उपाध्यक्ष

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में एक बड़ा इतिहास रचा गया है। नशरा नईम छात्र संघ की पहली महिला उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। यह पद पिछले 105 सालों से चला आ रहा है और अब तक कोई महिला इस पर नहीं पहुंची थी।

नशरा नईम ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इस साल यह एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां छात्र संघ के कुल 13 नेतृत्व पदों में से 6 पर महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है।

बता दें कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद AMU में छात्र चुनाव हुए हैं। परिसर में लगातार हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण ये चुनाव रुके हुए थे।