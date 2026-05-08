प्रधानमंत्री मोदी की सिकंदराबाद रैली: 70,000 की भीड़, सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा इस रविवार को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होगी। इसमें तेलंगाना भर से करीब 70,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी, जिसके लिए लगभग 2,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इनमें स्नाइपर, बम निरोधक दस्ता और श्वान दल भी शामिल रहेंगे।
सिकंदराबाद रैली की निगरानी और परिवहन व्यवस्था
रैली स्थल पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 150 CCTV कैमरों की मदद से प्रवेश द्वार, सड़कें और मेट्रो स्टेशन पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा, मौके पर ही एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जो हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखेगा। रैली में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए खास पार्किंग जोन बनाए गए हैं, जहां QR कोड के जरिए आसानी से प्रवेश मिलेगा।
गर्मी से राहत देने के लिए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट भी तय किए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। भीड़ को देखते हुए, विशेष बसें और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। यातायात पुलिस ने भी रूट डाइवर्जन की योजना बनाई है।
साथ ही, जरूरत पड़ने पर मेट्रो के शेड्यूल में भी बदलाव किया जा सकता है। इन सभी इंतजामों का मुख्य मकसद यही है कि रैली सुरक्षित तरीके से हो और किसी को कोई परेशानी न हो।