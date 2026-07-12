प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा: ब्रह्मोस से शक्ति, यूरेनियम से ऊर्जा; बदल रहा है खेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी-अभी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 3 देशों की यात्रा पूरी की है। इस यात्रा का मुख्य मकसद रक्षा, ऊर्जा और जरूरी खनिजों के क्षेत्र में भारत की साझेदारी को और मजबूत करना था। इनमें इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा और ऑस्ट्रेलिया से परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का समझौता शामिल है।
आपसी भरोसा ही रिश्तों की बुनियाद है - मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के साथ भारत के रिश्तों की बुनियाद 'आपसी भरोसा' को बताया है। इससे यह साफ होता है कि वह ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो लंबे समय तक टिकें और हर किसी को सुरक्षा का अहसास दें। खनिजों और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला पर हुए इन नए समझौतों से भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में सामने आ रहा है, खासकर तब जब दुनिया के देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, चीन की मिसाइल टेस्ट के बाद सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बढ़ी थीं, उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इलाके की स्थिरता के लिए और भी मजबूती से साथ काम करने का फैसला किया है। यानी यह पूरी यात्रा टीमवर्क और आने वाले समय को सुरक्षित करने के बारे में थी।