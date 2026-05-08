सोमनाथ में 1000 दिन की होगी विशेष पूजाएं, प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा

मोदी ने सोमनाथ में 1,000 दिन की पूजाओं की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने मंदिर की रक्षा और पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और अहिल्याबाई होलकर जैसे नेताओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सोमनाथ में अगले 1,000 दिनों तक विशेष पूजाएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के लोगों को सोमनाथ आने का निमंत्रण दिया और कहा कि यह एकता व आध्यात्मिक शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है।