सोमनाथ में 1000 दिन की होगी विशेष पूजाएं, प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का दौरा करने वाले हैं। उनका यह दौरा 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर के दोबारा उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ को भारत की जुझारू शक्ति और गहरी संस्कृति का प्रतीक बताया है।
मोदी ने सोमनाथ में 1,000 दिन की पूजाओं की घोषणा की
प्रधानमंत्री ने मंदिर की रक्षा और पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और अहिल्याबाई होलकर जैसे नेताओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सोमनाथ में अगले 1,000 दिनों तक विशेष पूजाएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के लोगों को सोमनाथ आने का निमंत्रण दिया और कहा कि यह एकता व आध्यात्मिक शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है।