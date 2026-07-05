प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा, समुद्री सुरक्षा और टेक क्रांति पर खास ध्यान देश Jul 05, 2026

प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देना है। अब तक इन संबंधों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब इन्हें और गहरा व असरदार बनाने की तैयारी है। भारत और इंडोनेशिया, दोनों ही इंडो-पैसिफिक इलाके के बड़े और अहम देश हैं। समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आविष्कार और आर्थिक तरक्की जैसे मामलों में दोनों के हित एक जैसे हैं। यह यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो की हालिया भारत यात्रा के बाद हो रही है, जिससे दोनों देशों के 75 साल पुराने राजनयिक संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा।