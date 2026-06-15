G-7 में प्रधानमंत्री मोदी का 'मिशन ग्लोबल साउथ', ट्रंप से भी होगी अहम मुलाकात

मोदी की ट्रंप से मिलने की संभावना

ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी UN सुरक्षा परिषद जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में सुधार के लिए अपनी बात रखेंगे। यह कदम विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की भारत की पुरानी मांग को और मजबूत करेगा। इस सम्मेलन से इतर, उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने की पूरी संभावना है। दोनों देश व्यापार विवाद और भारत द्वारा रूसी तेल आयात जैसे हालिया मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एक लगभग तैयार व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है।