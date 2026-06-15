G-7 में प्रधानमंत्री मोदी का 'मिशन ग्लोबल साउथ', ट्रंप से भी होगी अहम मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को फ्रांस के इवेन में होने वाले G-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह लगातार 8वीं बार है जब भारत को इस सम्मेलन में बुलाया गया है, जो वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका का संकेत देता है। वे विकासशील देशों, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनकी जरूरतों को प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं, इस सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता यूक्रेन और वेस्ट एशिया के युद्धों, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और आर्थिक विकास जैसे अहम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे।
मोदी की ट्रंप से मिलने की संभावना
ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी UN सुरक्षा परिषद जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में सुधार के लिए अपनी बात रखेंगे। यह कदम विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की भारत की पुरानी मांग को और मजबूत करेगा। इस सम्मेलन से इतर, उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने की पूरी संभावना है। दोनों देश व्यापार विवाद और भारत द्वारा रूसी तेल आयात जैसे हालिया मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एक लगभग तैयार व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है।