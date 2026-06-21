प्रधानमंत्री मोदी का 'फिट' मंत्र: योग सिर्फ आसन नहीं, स्वस्थ बुढ़ापे का पूरा पैकेज है
कोलकाता के रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस साल 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' थीम पर खास जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों ने भाग लिया। दुनिया भर के लगभग 2,500 स्थानों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 210 से ज्यादा भारतीय दूतावासों और पोस्टों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि योग कैसे हर उम्र के लोगों के मन और शरीर, दोनों को मजबूती दे सकता है।
मोदी बोले- योग जीवन जीने का तरीका है
प्रधानमंत्री मोदी ने योग को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि योग को सिर्फ साल में एक बार का कार्यक्रम न समझें, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाएं। मोदी ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल के आध्यात्मिक गुरुओं की भी प्रशंसा की, जिन्होंने योग को विश्व स्तर पर फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने योग के समग्र लाभों को रोजमर्रा की सेहत और मानसिक मजबूती से जोड़ा। उनका साफ संदेश था: योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है; यह खुद से जुड़ने और हर उम्र में एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जीने का मार्ग है।