प्रधानमंत्री 20 नवंबर को करेंगे पहले SCO सभ्यतागत संवाद फोरम का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद फोरम का उद्घाटन करेंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम SCO देशों को उनकी संस्कृतियों का जश्न मनाने और उन्हें साझा करने के लिए एक मंच देगा।
प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर क्षेत्र की समृद्ध विरासत को भी उजागर करेंगे। यह वही विचार है जिसे उन्होंने पिछले साल के शिखर सम्मेलन में पेश किया था।
सांस्कृतिक कार्यक्रम का केंद्र होगा 'वसुधैव कुटुंबकम्'
इस फोरम की शुरुआत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगी, जिसमें 'वसुधैव कुटुंबकम्' की थीम पर आधारित संगीत और कहानियों का मेल देखने को मिलेगा।
यहां 'अस्तित्व' जैसी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, जो भारत की कला और पुरातत्व को करीब से दिखाएंगी। इसके अलावा, एक महाभारत स्क्रॉल पवेलियन भी तैयार किया गया है।
अगले 2 दिनों में, दुनिया भर से आए विद्वान, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि विभिन्न परंपराओं और संस्कृति पर गहराई से चर्चा करेंगे।