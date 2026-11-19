इस फोरम की शुरुआत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगी, जिसमें 'वसुधैव कुटुंबकम्' की थीम पर आधारित संगीत और कहानियों का मेल देखने को मिलेगा।

यहां 'अस्तित्व' जैसी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, जो भारत की कला और पुरातत्व को करीब से दिखाएंगी। इसके अलावा, एक महाभारत स्क्रॉल पवेलियन भी तैयार किया गया है।

अगले 2 दिनों में, दुनिया भर से आए विद्वान, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि विभिन्न परंपराओं और संस्कृति पर गहराई से चर्चा करेंगे।