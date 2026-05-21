प्रधानमंत्री मोदी की 2026 की पहली मंत्रिपरिषद बैठक: विकास और चुनौतियों पर मंत्रियों का 'रिपोर्ट कार्ड'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल अपनी पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुलाने जा रहे हैं। इस अहम बैठक में कैबिनेट और राज्य स्तर के सभी बड़े मंत्री शामिल होंगे। यहां मंत्रालयों के हालिया कामकाज की समीक्षा की जाएगी, साथ ही हाल में लिए गए नीतिगत फैसलों पर भी बात होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की शानदार जीत और पुडुचेरी में NDA की वापसी के बाद।
योजनाएं, क्षेत्र सहायता, पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव
इस बैठक का मुख्य फोकस सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने पर रहेगा, साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से पड़ने वाले प्रभावों को संभालने पर भी विचार किया जाएगा।
ऊर्जा, कृषि, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रालयों को निर्देश देंगे कि वे नागरिकों के काम बिना किसी रुकावट के करें और वैश्विक चुनौतियों से प्रभावित हो रहे उद्योगों को हरसंभव मदद पहुंचाएं। यह बैठक सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है जिसमें वह बेहतर शासन और अपनी नीतियों के प्रभावी परिणाम चाहती है।