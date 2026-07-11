प्रधानमंत्री मोदी की नई पहल से 25,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड रुका

अधिकारियों ने ई-जीरो FIR के जरिए 25,095 करोड़ की ठगी रोकी

यह सुविधा फिलहाल 10 राज्यों, जिनमें दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य भी शामिल हैं में चालू है। जल्दी ही इसे 19 और राज्यों में भी शुरू करने की तैयारी है। इस सुविधा के तहत, कोई भी व्यक्ति साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाइन या 1930 नंबर पर फोन करके तुरंत दर्ज करवा सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि इस पहल की मदद से अब तक लगभग 25,095 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को रोका जा सका है।

साथ ही, पीड़ितों को 323 करोड़ रुपये वापस दिलाए गए हैं और 10,718 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है। गौरतलब है कि अगस्त 2019 से अब तक लगभग 1 करोड़ शिकायतें मिली हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही आधिकारिक मामलों में बदल पाई हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार संदिग्ध वेबसाइटों को भी बंद कर रही है और 'साइबर कमांडो' को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है ताकि ऑनलाइन लेनदेन सभी के लिए सुरक्षित हो सकें।