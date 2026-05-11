सोमनाथ की 75वीं वर्षगांठ: प्रधानमंत्री मोदी ने किया अटल आस्था को प्रणाम

सोमनाथ है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग

समुद्र के किनारे बसा सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक खूबसूरत जगह भर नहीं है, बल्कि इसे भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के इतिहास में कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार यह मंदिर मजबूती से फिर खड़ा हो गया। इनमें साल 1026 में हुआ हमला सबसे खास है। आज भी यह मंदिर लोगों के विश्वास और अटूट आस्था का प्रतीक है। यहां के खूबसूरत समुद्री नजारे, रात के लाइट शो और पास के वल्लभघाट और अहिल्याबाई मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।