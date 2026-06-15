मोदी ने स्लोवाकिया में रचा इतिहास, आजादी के बाद पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बने

मोदी बोले- सार्थक बैठकों की उम्मीद

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के मकसद से है। उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी दी कि उन्हें 'सार्थक बैठकों' की उम्मीद है और वे दोनों देशों के लिए नए अवसर तलाशना चाहते हैं। इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की थी। यह इस बात का संकेत है कि भारत इन दिनों यूरोप के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रहा है।