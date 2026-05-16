नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत, रॉब जेटेन से 'महाचर्चा' में इन मुद्दों पर बनेगी बात देश May 16, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के अपने दौरे के दूसरे पड़ाव में एम्स्टर्डम पहुंचे हैं। यहां भारतीय समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत में जोरदार नारे लगाए और रंग-बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। ये खुशियां सिर्फ एम्स्टर्डम तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि द हेग में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने दिखाया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपनी जड़ों से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं।