प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि, बताया वे क्यों हैं खास
लेखन आबिद खान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1889 में इलाहाबाद में जन्मे नेहरू को हर साल इसी दिन याद किया जाता है।
बच्चों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए उनके खास समर्पण को देखते हुए, पूरे भारत में यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जवाहरलाल नेहरू ने IIT जैसी संस्थाओं को दिया समर्थन
नेहरू ने 1947 से 1964 तक भारत का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने IIT जैसी मजबूत संस्थाओं की नींव रखने और देश की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को आकार देने पर विशेष ध्यान दिया।
बच्चों और उनकी शिक्षा-भलाई से नेहरू का गहरा नाता था, इसी कारण भारत में उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के लिए उनके इन्हीं योगदानों को देखते हुए, उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।